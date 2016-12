"SMS - Salvami subito", nuova campagna della LeIDAA contro abbandono degli animali

foto Ufficio stampa 11:29 - La bella stagione e le vacanze alle porte rendono sempre particolarmente attuale il problema dell'abbandono degli animali, che fra giugno e settembre vive un vero e proprio picco. "SMS-Salvami Subito" è la campagna promossa dalla LeIDAA per contribuire alla prevenzione dell'abbandono e alla lotta contro il randagismo. Per aiutare gli amici a quattro zampe e sostenere la LeIDAA, dal 1 al 20 giugno, basterà inviare un sms al numero 45507, donando così 2 euro. - La bella stagione e le vacanze alle porte rendono sempre particolarmente attuale il problema dell', che fra giugno e settembre vive un vero e proprio picco. "" è la campagna promossa dallaper contribuire alla prevenzione dell'abbandono e alla lotta contro il randagismo. Per aiutare gli amici a quattro zampe e sostenere la LeIDAA, dal 1 al 20 giugno, basterà inviare un, donando così 2 euro.

"Qualcuno li ha già abbandonati, non abbandonarli anche tu", recita lo slogan della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, fondata e diretta dall'onorevole Michela Vittoria Brambilla.



Negli anni la LeIDAA è stata assurta agli onori della cronaca per aver salvato centinaia di animali dall'abbandono e dai maltrattamenti, non ultimo l'impegno nell'operazione Green Hill, che ha portato al salvataggio di 400 cagnolini provenienti dallo stabilimento di Montichiari.