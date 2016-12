Ami gli animali? C'è il concorso del Tg5

Il concorso vivrà soprattutto online e prevede tre categorie:

1. Non solo a quattro zampe: noi e i nostri animali domestici. Fotografie buffe o tenere dei nostri amici più piccoli, da soli o con noi.

2. Animali esotici: animali non abitualmente domestici anche se addomesticati. I partecipanti a questa categoria dovranno mettere in evidenza soprattutto la bellezza dei colori degli animali ripresi o l’originalità delle loro forme.

3. Into the Wild: gli animali nel loro contesto naturale e ripresi nelle loro abituali modalità di vita senza le interferenze degli esseri umani. Il riferimento è a quella che viene abitualmente definita “fotografia naturalistica”.

Partecipare è facilissimo. l contest partito a febbraio si chiuderà il 18 marzo 2013. Possono partecipare tutti i residenti sul territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano. Le fotografie saranno inviate esclusivamente in formato digitale, caricate sulla pagina facebook di FIERA DELLA FOTOGRAFIA…PHOTOSHOW… Ogni partecipante potrà concorrere per una sola categoria, caricando fino a tre fotografie singole. I partecipanti dichiarano di essere gli autori delle immagini e di detenerne i diritti di utilizzo e di concedere l’uso delle immagini per tutte le occasioni di pubblicizzazione del contest e di promozione di PhotoShow. La dichiarazione e le foto, oltre a essere pubblicate sulla pagina facebook di Fiera della fotografia Photoshow, devono pervenire obbligatoriamente all’indirizzo email piero@publifiere.it. Leggi il regolamento completo online.

Per ogni categoria sarà selezionato un vincitore. La giuria sarà composta da giurati indicati dalla redazione del Tg5 L’Arca di Noè e da giurati indicati dall’organizzazione del Photoshow. I premi consistono nella stampa ed esposizione delle fotografie nell’ambito di una mostra fotografica che sarà allestita a Milano dal 22 al 25 Marzo 2013 in occasione del PhotoShow 2013. La premiazione dei vincitori avverrà al Photoshow domenica 24 Marzo e raccontata nella puntata del 31 Marzo de l’Arca di Noè.

Una selezione delle fotografie più belle potrà essere mostrata nel corso delle puntate di Tg5 L’Arca di Noè anche se la presentazione in trasmissione non implica la vincita del contest.