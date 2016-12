Frattini lancia la raccolta firme per salvare l'orso abbattuto dagli svizzeri

"Innocuo, ma ucciso! Raccogliamo in tanti le firme per una petizione a tutela degli orsi trentini e per chiedere al governo italiano di protestare ufficialmente con le autorità svizzere per l’uccisione di M13, l’orso trentino abbattuto nel Canton dei Grigioni. Perché sopprimere un animale, anche quando non ritenuto pericoloso, è un'imperdonabile contraddizione, oltre ad un violento ed atroce gesto, che merita risposte e azioni immediate da parte di chi ha forse l'uso del grilletto facile verso gli animali. A M13 ora "nessuno farà più de male", come recitano i suoi fan su Facebook. Ma quanti altri animali rischiano la vita per l'insensibilità di alcuni uomini? La casistica ci offre tante misure alternative per controllare animali spesso considerati pericolosi. Eppure, per inesperienza o per indifferenza si ricorre sempre alla strada più facile. Serve una spiegazione e servono delle garanzie, e con le nostre firme siamo determinati ad ottenerle. Firmiamo!".