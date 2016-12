Filippine,morto coccodrillo più grande al mondo

foto Ap/Lapresse Correlati Filippine, catturato coccodrillo gigante

Foto-ricordo con il trofeo di caccia 09:04 - Un intero villaggio delle Filippine piange la scomparsa del coccodrillo più grande al mondo. Lolong, una bestia di 6,4 metri, aveva fatto la fortuna di Bunawan, piccolo centro nel sud del Paese, richiamando turisti e denaro. E' morto tra le braccia del sindaco, ucciso da una misteriosa ed inarrestabile diarrea. L'animale era stato catturato 18 mesi fa ed era stato posto in un parco eco-turistico. Si ritiene che avesse più di 50 anni. - Un intero villaggio delle Filippine piange la scomparsa del coccodrillo più grande al mondo. Lolong, una bestia di 6,4 metri, aveva fatto la fortuna di Bunawan, piccolo centro nel sud del Paese, richiamando turisti e denaro. E' morto tra le braccia del sindaco, ucciso da una misteriosa ed inarrestabile diarrea. L'animale era stato catturato 18 mesi fa ed era stato posto in un parco eco-turistico. Si ritiene che avesse più di 50 anni.

Lolong si è ammalato circa tre settimane fa, dopo aver ingerito una corda di nylon. Era stato catturato nel settembre 2011 per arrestare la moria di pescatori che finivano nelle sue fauci. Per tre settimane trenta persone gli avevano fatto una caccia spietata riuscendo a prenderlo dopo averlo attirato con un maiale morto.



Il suo arrivo nel villaggio aveva portato la notorietà e la fortuna economica: per lui era stato creato l'eco-parco che richiamava centinaia di turisti. La gente si era affezionata a questa mastodontica "mascotte". Ora tutto questo viene di colpo cancellato. Gli abitanti piangono il rettile: alla fine ci si erano affezionati. Forse non saranno tutte lacrime di coccodrillo.