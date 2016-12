Usa, il pitbull abbandonato perché ritenuto gay trova una nuova famiglia grazie a Facebook

foto Facebook 16:24 - E' una storia a lieto fine quella che ha per protagonista Elton, un pitbull meticcio bianco abbandonato dal suo proprietario perché lo riteneva gay. Dopo averlo visto montare un altro cane maschio, il padrone di Elton, un americano del Tennessee, lo ha lasciato ai bordi di una strada. Finito in un canile, rischiava di venire soppresso. Grazie a un appello su Facebook, invece, il pitbull è stato adottato da una nuova famiglia. - E' una storia a lieto fine quella che ha per protagonista, unmeticcio bianco abbandonato dal suo proprietario perché lo riteneva gay. Dopo averlo visto montare un altro cane maschio, il padrone di Elton, un americano del, lo ha lasciato ai bordi di una strada. Finito in un canile, rischiava di venire soppresso. Grazie a un appello su, invece, il pitbull è stato adottato da una nuova famiglia.

L'associazione "Jackson TN Euthanasia" è intervenuta in aiuto del pitbull postando su Facebook un messaggio disperato: una lotta contro il tempo per salvargli la vita. La foto sul social network è diventata virale e ha permesso al cane, ribattezzato non senza ironia Elton, di trovare una nuova casa: ad adottare il cucciolo abbandonato è stata Stephanie Fryns, un'assistente veterinaria di Jackson.