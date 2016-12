Anche il cane dallo strizzacervelli

foto Istockphoto 15:57 - Animali autolesionisti, ansiosi o in preda ad attacchi di panico. Per i cuccioli sull'orlo di una crisi di nervi ora c'è l'analisi. Sono più di cento i casi trattati in un anno a Milano dall'ambulatorio attivo nel Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università Statale. I più disturbati sono i cani, sul secondo gradino del podio i gatti. Il problema più frequente è l'aggressività nei confronti delle persone, un atteggiamento spesso generato dalla paura. - Animali autolesionisti, ansiosi o in preda ad attacchi di panico. Per i cuccioli sull'orlo di una crisi di nervi ora c'è l'analisi. Sono più di cento i casi trattati in un anno a Milano dall'ambulatorio attivo nel Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università Statale. I più disturbati sono i cani, sul secondo gradino del podio i gatti. Il problema più frequente è l'aggressività nei confronti delle persone, un atteggiamento spesso generato dalla paura.

La ricercatrice Clara Palestrini ha spiegato all'Adnkronos: "Molte patologie restano sommerse perché il proprietario non si accorge del malessere del proprio amico a quattro zampe finché i suoi comportamenti non creano danni o diventano problematici. E interpreta gli atteggiamenti strani dell'animale come un dispetto. Ma non c'è malizia nel loro comportamento. La molla spesso è un disagio profondo che porta il cane a sporcare la casa o ad abbaiare tutto il tempo, oppure il gatto a fare la pipì in giro, fuori dalla lettiera".



Quando la situazione diventa ingestibile, alcuni proprietari si decidono a bussare alle porte dello specialista. Il veterinario comportamentalista fa una visita, studia l'animale nell'ambiente dell'ambulatorio e raccoglie un'anamnesi dal suo proprietario. A volte sono sufficienti delle dritte per correggere alcuni comportamenti e risolvere i problemi alla radice. Ma, a volte, i cuccioli devono ricorrere agli psicofarmaci.



Ma non sono solo gli animali domestici più diffusi ad avere a che fare col "male di vivere". Ci sono, per esempio, pappagalli autolesionisti che si strappano le penne di dosso. Cavalli annoiati, invece, compiono il cosiddetto “ballo dell'orso”, ossia spostano il peso da una zampa all'altra per tutto il giorno, oppure sono vittime del "tic d'appoggio", accostano i denti sulla staccionata e inghiottono aria.