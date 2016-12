Ecco Catmoji, social network da leccarsi i baffi

foto Dal Web Correlati Ecco il social per gatti

- L’ultima novità del mondo 2.0 è un social network per gatti. Matthew Phiong e Koekoe Loo, due esperti di computer con la passione per i felini e un occhio attento per i mercati di nicchia, hanno infatti creato ‘Catmoji’, un social interamente dedicato a foto e video con protagonisti i gatti.