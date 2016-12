foto Ap/Lapresse 09:25 - Un gatto per complice: così un gruppo di prigionieri utilizzava il felino per far entrare in carcere cellulari e strumenti per organizzare una fuga. E' successo nella città brasiliana di Arapiraca. Il viaggio fatale al micio, che usciva e entrava nel carcere con disinvoltura, è avvenuto proprio l'ultimo dell'anno, quando una delle guardie lo ha visto un po' appesantito, visto che gli avevano legato con nastro adesivo al corpo telefonini. - Un gatto per complice: così un gruppo di prigionieri utilizzava il felino per far entrare in carcere cellulari e strumenti per organizzare una fuga. E' successo nella città brasiliana di Arapiraca. Il viaggio fatale al micio, che usciva e entrava nel carcere con disinvoltura, è avvenuto proprio l'ultimo dell'anno, quando una delle guardie lo ha visto un po' appesantito, visto che gli avevano legato con nastro adesivo al corpo telefonini.

Nella notte di San Silvestro gli agenti della prigione di "Luiz de Oliveira Souza" hanno catturato il gatto che ormai da qualche tempo entrava e usciva dal carcere, senza che nessuno facesse troppo caso al via vai del felino.



Il materiale trasportato serviva per scavare tunnel e per pianificare, via cellulare con i complici fuori dal carcere, i colpi da fare in città.