India, stop alle sdraio: disturbano le tartarughe

- A Goa, una località dell’India, ex-colonia portoghese, le autorità hanno vietato l’utilizzo dei lettini per prendere il sole per evitare di disturbare le tartarughe marine che, durante la stagione invernale, depongono le uova sulla spiaggia.

A dare la notizia i media indiani secondo cui durante il periodo natalizio, picco della stagione turistica, centinaia di sdraio e lettini sono stati sequestrati lungo i 100 chilometri di costa della famosa località. Tanti, dunque, turisti che hanno dovuto accontentarsi di asciugamani stesi sulla sabbia e materassini per prendere la tintarella.

Alla base del provvedimento la denuncia del “Times of India” che aveva sottolineato come i nidi delle tartarughe appartenenti alla razza delle “Olive Ridley” fossero in forte diminuzione mettendo in serio pericolo quella che è una specie in via d’estinzione nell’oceano indiano.

Attualmente sono stati avvistati sulla spiaggia di Morjin, nel nord di Goa, una delle mete preferite dagli amanti dei ''rave party'', soltanto due casi di deposizione, che avviene di notte dopo che le femmine scavano buche nell'arenile. I nidi sono protetti da personale fino al momento in cui le uova si schiudono di solito nel giro di due mesi.