Macerata, cane torna a casa dopo 9 anni

18:24

- Era scomparso proprio qualche giorno prima della vigilia di Natale, ora dopo ben nove anni la sua famiglia ha potuto finalmente riabbracciarlo. Il protagonista di questa storia si chiama Rocco ed è uno splendido esemplare di border collie che, come riporta il sito Cronache maceratesi", nel dicembre del 2003 era sparito dalla sua casa di Tolentino, in provincia di Macerata, ed ora, a pochi giorni da Natale, è stato ritrovato nel mezzo di un campo in zona Montello di Macerata.