Lolli, il labrador che aiuta i bimbi in ospedale

foto Facebook

11:49

- Si chiama Lolli ed è uno splendido esemplare di Labrador che, come riporta il quotidiano "La Provincia pavese", la clinica di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Matteo di Pavia ha ingaggiato per realizzare un progetto di “terapia assistita con animale”. Abbracciare un cane per 15 minuti ridurrebbe, infatti, di ben quattro volte il dolore post operatorio in un bambino. L’idea è quella di favorire il benessere dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale facendoli interagire con animali che sono stati appositamente addestrati per sollecitarli a giocare.