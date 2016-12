Usa, la storia di Trooper il cane immortale

foto Dal Web

- Il giorno prima di quello del Ringraziamento, alla ‘Humane Society’ del Missouri hanno ricevuto una terribile telefonata. Undi 5 mesi era stato investito da un fuoristrada, che lo aveva trascinato, alla velocità di circaper oltre due chilometri. I soccorritori si erano recati sul posto convinti che il cucciolo fosse morto, ma non avevano fatto i conti con la pellaccia del piccolo pitbull. Trooper, questo il suo nome, era scioccato, ferito a tutte e quattro le zampe e perdeva molto sangue, ma era, incredibilmente, vivo. Portato d’urgenza in sala operatoria, il cucciolo è stato sottoposto a undurato più di tre ore: “Le ferite erano alcune delle più gravi che avessi mai visto – ha dichiarato uno dei veterinari – ma non abbiamo sentito Trooper piangere o lamentarsi nemmeno una volta”. L’autista del fuoristrada che ha investito Trooper era sconvolto e ha giurato di non essersi reso conto che lo stava trascinando finchè un altro autista non gliel’ha fatto notare. Gli investigatori stanno cercando di scoprire a chi appartenesse il cane, che risultava inoltre vittima di maltrattamenti, e hanno addirittura offertoa chiunque avesse informazioni sul cane. Non appena la storia è diventata virale poi, un anonimo ha raddoppiato l’offerta e molte persone hanno inviato giochi e donazioni per il, che ovviamente ha anche molte richieste di adozione.