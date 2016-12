foto Dal Web 11:44 - E' morto Alex, il cane-eroe dell'unità cinofila ligure. Una morte tragica quanto misteriosa per i pompieri di Busalla (Genova). Alex infatti si è gettato durante una gita con il suo padrone (il vigile del fuoco Massimo Angeloni) sugli scogli di Camogli. Alex era un golden retriever di 6 anni e da quando ne aveva due era operativo. Era stato in missione svariate volte con ottimi risultati: fu anche a L'Aquila dove aiutò i volontari trovando tre dispersi. - E' morto Alex, il cane-eroe dell'unità cinofila ligure. Una morte tragica quanto misteriosa per i pompieri di Busalla (Genova). Alex infatti si è gettato durante una gita con il suo padrone (il vigile del fuoco Massimo Angeloni) sugli scogli di Camogli. Alex era un golden retriever di 6 anni e da quando ne aveva due era operativo. Era stato in missione svariate volte con ottimi risultati: fu anche a L'Aquila dove aiutò i volontari trovando tre dispersi.

Come ha affermato al Secolo XIX il responsabile dell'unità cinofila dei VdF, Flavio Pittaluga, "Alex era un cane di grandissima affidabilità e professionalità. Volava anche dall'elicottero". Per questo "è stata una gravissima perdita". L'agente a quattro zampe era in libera uscita con il suo padrone quando si è gettato su una scogliera da 15 metri di altezza. Forse un gesto istintivo, "avrà sentito qualcosa" pensano i colleghi che lo conoscevano.