"Fotomodelli" per un giorno gli ospiti del centro scampati alla sperimentazione nei laboratori. L'intero ricavato della vendita dei calendari verrà, infatti, utilizzato per il sostentamento dei piccoli animali.

Il centro

La Collina dei Conigli è un’associazione senza fini di lucro che si occupa del recupero e della riabilitazione di questi roditori. Il recupero delle cavie viene concordato dai volontari dell'associazione direttamente con i laboratori, che spesso comportano la presa in carico in tempi brevi di molti animali per volta. Una volta lasciati i laboratori questi animali vengono visitati da veterinari esperti, curati, vaccinati e sterilizzati. Inizia così il percorso di riabilitazione che li porterà ad essere dei perfetti animali da compagnia. Un processo questo molto delicato e graduale, che comporta la conoscenza dello spazio al di fuori della gabbietta, la rieducazione alimentare e l'interazione con l'uomo e con gli altri animali. Lo scopo, offrire loro una vita migliore affidandoli a una famiglia che possa garantire alimentazione, cure e spazi adeguati per ogni tipologia di animale. Dal 2005 La Collina dei Conigli ha preso in carico, assistito e curato più di 1400 animali. Nel 2010 è stato aperto il primo centro di recupero per animali da laboratorio. Si trova nel Parco di Monza e attualmente ospita oggi 20 conigli, 48 porcellini d'India, 24 topolini e 68 ratti. Tutti in attesa di essere adottati.

Per informazioni su adozione e acquisto dei calendari www.collinadeiconigli.net