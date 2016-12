Australia, bimbo di due anni scomparso da casa vegliato 14 ore dal suo cane

- Scomparso da casa, è stato ritrovato 14 ore dopo, a 4 chilometri di distanza, in compagnia del suo cane, che l'aveva vegliato per tutto il tempo, grazie alle orme che i due avevano lasciato mentre vagavano attraverso la boscaglia. E' quello che è successo in Australia, nel nuovo Galles del sud, a Dante Berry, un bambino di soli 2 anni, e a Dasher, il pastore tedesco che viveva la sua famiglia.

Secondo quanto riportato dal "Daily Mail" l'allarme era stato lanciato dalla madre che non aveva più trovato il piccolo nel giardino di casa. Immediato l'intervento di poliziotti, vigili del fuoco e volontari che hanno perlustrato la zona per ritrovare il bambino. A spingere i soccorritori nella giusta direzione, oltre alle impronte lasciate sul terreno, anche un pannolino ritrovato in una strada a circa due chilometri dalla casa dei Berry.

Una volta arrivati in prossimità del luogo dove si trovava Dante gli agenti hanno sentito un grido, dovuto al fatto che il bimbo probabilmte aveva pestato alcuni aculei, e sono riusciti così a ritrovarlo e portarlo a casa. Barry è stato immediatamente trasportato in ospedale dove è stato curato per iportermia e disidratazione.