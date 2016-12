Usa, anche i topi possono cantare

- Anche i topi cantano. A dirlo è uno studio della Tulan University di New Orleans secondo cui le funzioni celebrali che negli esseri umani e in alcune specie di uccelli sono preposte alla modulazione dei suoni sono presenti, in una forma più rudimentale, anche in questi animali.

Questi piccoli roditori sarebbero dotati della capacità di regolare le loro voci e di cambiare addirittura l’intonazione in maniera simile a quella degli esseri umani, dei pipistrelli e di un gruppo di uccelli e mammiferi di grandi dimensioni.

Fino ad ora ai topi era riconosciuta solo la capacità di emettere ultrasioni per attrarre i compagni, ma i ricercatori hanno scoperto che quando due topolini di specie diversa vengono fatti stare insieme per un determinato periodo di tempo, lentamente iniziano a coordinare l’intonazione delle loro emissioni vocali come in presenza di una sorta di apprendimento sonoro.

La conferma che la capacità di “cantare” sia parte del patrimonio genetico dei topolini è arrivata con alcuni esperimenti durante i quali gli scienziati hanno danneggiato le cellule che si pensava controllassero la funzione “canora” riscontrando che in quel caso i topi non riuscivano più a mantenere l‘intonazione. Lo stesso accadeva nel caso dei topi sordi.

Naturalmente questo studio non dimostra che sentiremo cantare i topi come fossero usignoli, ma semplicemente che la capacità di modulare i suoni non è completamente assente in questa specie di animali. “I topi – ha dichiarato il dott. Erich Jarvis, a capo del team di studiosi che ha fatto la scoperta – hanno delle versioni limitate delle strutture preposte all’apprendimento vocale che sono presenti negli esseri umani e negli uccelli in grado di riprodurre suoni complessi”.