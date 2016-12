08:58

- Storia che ha dell'incredibile quella accaduta in America ad un barboncino bianco. Il cane, dopo essere stato investito da un'automobile, è rimasto incastrato nella parte anteriore della vettura per quasi 20 chilometri. Il conducente, che era in viaggio dal Massachusetts a Rhode Island, non si era accorto dell'animale. Se ne è reso conto solo quando si è fermato al semaforo e un altro automobilista gli ha fatto notare il passeggero inatteso.