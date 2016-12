Gatte "due facce": ecco Mancha, la gemella argentina di Venus

- Venus ha una "gemella". In Argentina è stata scoperta una gatta con le stesse caratteristiche fisiche della micia americana conosciuta per la particolare colorazione del suo muso. Dopo che la gattina americana Venus è diventata famosa per aver una metà del muso di un colore e una metà di un altro, in Argentina è stata scovata una seconda gatta con le stesse caratteristiche. Mancha (in alto) è, infatti, una micia che ha metà muso rosso con il corrispondete occhio verde e l'altra metà nera con l'occhio azzurro.

Cristina, la sua padrona, ha detto che alla nascita il pelo di Mancha era un miscuglio di colori, nero, rosso e bianco e che con il tempo è mutato fino a dividersi esattamente a metà. "Mancha è nata con il pelo per metà arancione - ha detto la donna al Dia a Dia - però ha sempre avuto i baffi di sinistra bianchi e quelli sul lato destro neri", ha spiegato la donna.

Impossibile non notare la somiglianza con la gatta americana Venus, venuta allo scoperto l'agosto scorso dopo che la sua padrona ha pubblicato una sua foto sulla rete. Venus (sotto nella foto) è conosciuta come la gatta "due facce", proprio per la divisione netta che i colori creano sul suo muso. La micia ha come Mancha la parte destra nera e quella sinistra rossa, ma il colore degli occhi risulta invertito. Come ha scritto il National Geographic, il professore della università della California Leslie Lyons, che studia la genetica dei felini domestici, ha affermato che Venus era il primo esemplare da lui visto che aveva quelle caratteristiche. "Venus è un caso rarissimo - ha dichiarato Lyons - però a tutto c'è una spiegazione logica e comprensibile".

Tomàs Wheeler, professore specializzato negli animali da compagnia, ha detto che il caso di Mancha ha sicuramente a che fare con la genetica. "Questa conformazione si deve a un gene recessivo presente nei gatti multicolore, in particolare negli esemplari femmina - ha spiegato Wheeler al Dia a Dia - In questo caso la testa viene divisa esattamente in due, ma è una pura coincidenza. Questo tipo di colorazione non dà alcun problema al felino in quanto femmina, ma se fosse nato un maschio sarebbe stato sterile".

Ora a disposizione degli esperti ci sono ben due esemplari, che potrebbero rilevarsi utili per comprendere questo particolare e affascinante fenomeno.