Capitàn, una storia di grande amore e fedeltà

- Hachiko era un cane di razza Akita divenuto famoso per la sua fedeltà nei confronti del padrone. Dopo la morte dell'uomo, il cane si recò ogni giorno, per quasi dieci anni, ad attenderlo invano alla stazione da cui l'uomo prendeva il treno per recarsi al lavoro. La storia commovente, da cui è stato anche tratto un film, si ripete in Argentina e stavolta il cane fedele è un meticcio.

Da sei anni Capitán si reca alla tomba del padrone, morto nel 2006, sdraiandosi al fianco della tomba. Dopo la scomparsa di Miguel, Capitàn non tornò più a casa e per dieci giorni i famigliari non si accorsero della sua assenza. Tornato a casa, annusò ogni angolo della casa, forse nella vana speranza di ritrovare Miguel e, sconsolato, andò a sistemarsi all'esterno dell'abitazione. Dopo qualche tempo Capitàn scomparve di nuovo e i famigliari lo pensarono morto o adottato da un'altra famiglia. "Finché un giorno - ha raccontato Veronica, la moglie di Miguel a La Voz - quando andai con mio figlio al cimitero, lo trovai lì. Il bambino iniziò a chiamarlo e il cane ci si avvicinò emettendo uno strano lamento, simile a un pianto". La famiglia sembrava aver ritrovato il cane tanto amato, ma, al momento di tornare a casa, Capitàn non volle seguirli. Si sdraiò nel cimitero, proprio di fianco alla tomba di Miguel. La domenica seguente la famiglia tornò al cimietero e il cane era ancora lì. Questa volta, però, il cane decise di seguirli a casa. Da sei anni, ogni giorno verso le 18, il cane va a trovare il suo padrone, sdraiandosi per qualche attimo al suo fianco.

Quello che sorprende chi conosce la storia, è che Miguel morì nell'ospedale de Carlos Paz e il suo corpo fu trasportato da lì ad un'agenzia funebre, molto lontano da dove viveva con la famiglia. Secondo quanto raccontato dai cari del defunto, né quel giorno né i giorni seguenti il cane li seguì al cimitero. Hector Baccega, il custode del cimitero, conferma la storia al giornale argentino, aggiungendo che il cane ogni giorno passeggia al suo fianco per tutto il cimitero, ma "quando si fanno le 6 di sera, va nel fondo del viale e si adagia davanti alla tomba del padrone. Nessuno lo ha condotto qui, ha trovato il luogo della sepoltura da solo. Questo animale dovrebbe essere preso ad esempio: lui sa cosa significa la parola fedeltà".