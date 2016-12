Yellowstone, bisonte aggredisce turisti

- La furia di un bisonte colpisce al Parco di Yellowstone. Il bovino, sceso nell’area denominata “Maammoth Hot Springs”, per sfuggire ai primi freddi autunnali delle montagne del Parco, ha aggredito un gruppo di turisti, colpevoli di essersi avvicinati troppo all'animale che, spaventato, ha reagito violentemente.

La stampa locale si sta interrogando sulla sicurezza del Parco che non è messa a rischio solo dalla discesa a valle dei bufali. Infatti, in un comunicato diffuso mercoledì, i Ranger di Yellowstone mettevano in guardia contro i maschi di alce, appena entrati nella stagione degli amori.