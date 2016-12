Messico, il cane con le zampe artificiali

foto Da video Correlati Cane mutilato dai narcos 09:18 - L'anno scorso, un cane è stato trovato abbandonato in un cassonetto nel quartiere Fresnillo di Città del Messico, moribondo e con le zampe anteriori amputate. Ora, l'animale di nome Pay de Limon (torta al limone), ha recuperato le forze e si può muovere grazie alle protesi fornite da Caninos Milagros (miracoli canini), un centro di soccorso in Messico. A mutilare l'animale sembra siano stati feroci esponenti dei cartelli della droga messicana. - L'anno scorso, un cane è stato trovato abbandonato in un cassonetto nel quartiere Fresnillo di Città del Messico, moribondo e con le zampe anteriori amputate. Ora, l'animale di nome Pay de Limon (torta al limone), ha recuperato le forze e si può muovere grazie alle protesi fornite da Caninos Milagros (miracoli canini), un centro di soccorso in Messico. A mutilare l'animale sembra siano stati feroci esponenti dei cartelli della droga messicana.

"Pay de Limon ha avuto la sfortuna di imbattersi in un gruppo di criminalità organizzata e lo hanno usato per praticare il taglio di ciascuna delle zampe, come fanno quando tagliano le dita degli esseri umani che rapiscono", ha detto Patricia Ruiz, fondatore di Milagros Caninos.