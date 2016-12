New Mexico, se l'ospite dell'hotel è un orso

foto Da video Correlati L'orso a spasso nella hall 11:10 - Fame o curiosità che sia, negli ultimi tempi sempre più orsi, in barba alla prudenza, si avvicinano all'uomo e anzi ne invadono gli spazi. Solo ultimo in ordine di tempo è l'orso che si è intrattenuto per circa dieci minuti nella hall di un hotel in New Mexico. Dopo un giro per corridoi e sale conferenze, l'animale, così come è entrato, è riuscito. - Fame o curiosità che sia, negli ultimi tempi sempre più orsi, in barba alla prudenza, si avvicinano all'uomo e anzi ne invadono gli spazi. Solo ultimo in ordine di tempo è l'orso che si è intrattenuto per circa dieci minuti nella hall di un hotel in New Mexico. Dopo un giro per corridoi e sale conferenze, l'animale, così come è entrato, è riuscito.

Solo negli ultimi giorni un orso ha fatto "irruzione" in un negozio di caramelle sulle montagne Adirondack, un altro orso si è chiuso in un furgone e una famiglia di orsi ha deciso di trasformare una dozzina di auto ad Aspen nella loro nuova casa.



Il ripetersi di questi incontri uomo-orso, secondo gli esperti, non sarebbe frutto del caso, ma sarebbero il risultato di alte temperature e siccità che rendono difficile per gli orsi il reperimento di cibo.