Usa, chihuahua ritrova tre bimbi scomparsi

- Una grande impresa per un piccolo chihuahua. Roba che nemmeno i migliori segugi d'America. La protagonista di questa storia è Bell, che grazie al suo fiuto è riuscita a ritrovare tre bambini che si erano persi nel bosco di Newnan in Georgia. Si tratta dei due fratelli Carlie e Lacey di otto e cinque anni e della loro migliore amica Victoria.

Erano le quattro di pomeriggio di domenica quando la passeggiata della famiglia Parga si è trasformata in un incubo. I due figli e la amichetta si sono allontanati per una passeggiata ma sono spariti nella foresta. I genitori David e Rebecca si sono allarmati non vedendoli tornare dopo ore e hanno chiamato la polizia.

Le ricerche sono iniziate ma dei bimbi nessuna traccia. Le cose sono cambiate con l'arrivo sul posto di Carvin, un abitante della zona che ha portato con sé Bell, il suo chihuahua di tre anni. Immediatamente l'animale ha fiutato l'odore dei ragazzi. Ha iniziato ad abbaiare e si è messa a correre e a saltare fino al luogo dove sono stati ritrovati i tre bambini, molto spaventati ma in buono stato di salute.