Eutanasia per Donna, l'ippopotamo più vecchio

foto Ap/Lapresse Correlati Donna, l'ippopotamo più vecchio del mondo 13:15 - Era considerato l'ippopotamo più anziano del mondo, con i suoi 62 anni di età. Si chiamava "Donna", e sino a ieri viveva nella cittadina di Evansville, in Indiana, ospite del Mesker Park Zoo & Botanic Garden. L'animale, che era ormai la mascotte dello zoo statunitense, è stato abbattuto a causa di una patologia degenerativa che l'aveva costretto a un'esistenza di dolore.

"E' con grande tristezza che annunciamo la morte di Donna, il più vecchio ippopotamo vivente in cattività del mondo", ha detto il direttore dello zoo, Amos Morris. Donna, ha spiegato Morris, "ha subito un'eutanasia a causa dell'eccessivo peggioramento della sua qualità di vita provocato da una severa e debilitante artrite".



L'ippopotamo era nato allo zoo di Memphis nel 1951 per arrivare al Parco Mesker il 7 agosto del 1956. Aveva otto figli avuti dal compagno Kley e aveva vissuto presso il giardino zoologico più a lungo di qualsiasi altro animale o persona in servizio che avesse lavorato lì. La longevità di Donna costituiva un'eccezione perché tipicamente gli ippopotami non vivono più di 40 anni in natura e di 50 anni in cattività.