foto Ap/Lapresse 14:29 - Il nome scientifico è Sciurus carolinensis ma è meglio noto come scoiattolo grigio. Segni particolari: proviene dall'America e sta mettendo a rischio le specie nostrane, lo scoiattolo rosso europeo. Per questo è stato approvato dall'Unione europea, ministero dell'Ambiente e dalla Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria un piano da due milioni di euro per cercare di eliminarlo. Protestano gli animalisti: "Soldi buttati, metodo sbagliato". - Il nome scientifico è Sciurus carolinensis ma è meglio noto come scoiattolo grigio. Segni particolari: proviene dall'America e sta mettendo a rischio le specie nostrane, lo scoiattolo rosso europeo. Per questo è stato approvato dall'Unione europea, ministero dell'Ambiente e dalla Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria un piano da due milioni di euro per cercare di eliminarlo. Protestano gli animalisti: "Soldi buttati, metodo sbagliato".

"Si spendono quasi 2 milioni di euro per lo sterminio ma non si vieta la commercializzazione di una delle tante specie arrivata in Europa perché qualcuno l'ha comprata in negozio e rilasciata sul territorio", racconta al Corriere della Sera Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali & Ambiente.



Il problema non riguarda soltanto lo scoiattolo grigio americano, ma anche altri animali introdotti in ambienti diversi da quelli originari, come pappagalli, nutrie o procioni.



Per la cronaca, lo scoiattolo grigio sbarcò in Italia nel 1948. Fu un americano a portarlo e a liberarlo in un parco di Torino.