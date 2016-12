Pistoia, se il festival blues è amico degli animali

foto IberPress

- Anche per il 2012 il Pistoia Blues Festival (12-13-14-15 luglio) si propone come “evento pet friendly” grazie alla collaborazione con l’associazione Progetto Checkers. Sono ammessi gli animali a quattro zampe con zone dedicate e punti di ristoro. L’iniziativa nasce dal Progetto Checkers, una raccolta fondi attraverso iniziative artistico/culturali per sensibilizzare il pubblico ai problemi derivanti dal non rispetto dei diritti degli animali, per poter intervenire direttamente nelle situazioni più gravi.