foto Dal Web 20:15 - "Il cane Lennox, appartenente a una tipologia illegale di pitbull terrier, è stato umanamente soppresso, in accordo con l'ordine della Corte della Contea riaffermato dalla Corte d'Appello dell'Irlanda del Nord". Così il Consiglio della città di Belfast ha confermato in un comunicato la morte del cane Lennox, per salvare il quale si era mobilitata la rete e non solo. Immediata la mobilitazione degli animalisti.

La sua colpa era quella di assomigliare a un pitbull, razza "vietata", pur essendo innocuo e vivendo in una famiglia che ha lanciato una battaglia sul web per salvarlo, arrivando a coinvolgere anche animalisti di altri Paesi. Tuttavia, "l'esperto del Consiglio ha descritto il cane come uno dei più imprevedibili e pericolosi cani mai incontrato", prosegue la nota del Consiglio comunale che, pur "rimpiangendo l'azione necessaria" di uccidere Lennox, sottolinea che "la sicurezza pubblica resta la sua priorità".



Gli animalisti: "E' una vergogna"

La soppressione di Lennox ha suscitato forti reazioni anche tra gli animalisti italiani. "La Municipalità di Belfast - afferma in una nota il presidente nazionale dell'Enpa, Carla Rocchi - si copre di vergogna e sarà da questo momento additata al disprezzo internazionale per avere assassinato una creatura innocente e indifesa, e per aver condannato con lui la bambina disabile che tanto lo amava".



Secondo Salvatore Montemurro, presidente dell'associazione protezionista 'Pit Bull Syndicate', "erano svariate le possibilità per salvare la vita di questo cane in primis affidi internazionali proposti da diverse organizzazioni mondiali. Belfast si è macchiata del terribile omicidio di un essere innocente colpevole solo di assomigliare ad una razza bandita in Irlanda dall'irrazionalita' dell'uomo. Hanno ucciso un cane innocente e pacifico che non ha mai fatto del male a nessuno".