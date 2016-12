foto Dal Web Correlati Cucciolo di scimpanzè adottato da un cane 09:31 - La madre era morta allo zoo e il piccolo scimpanzè era rimasto solo. Un impiegato del parco non ci ha pensato due volte e ha portato il cucciolo a casa. Mai avrebbe pensato che il suo cane, madre di una cucciolata, avrebbe adottato il piccolo orfano e lo avrebbe cresciuto insieme agli altri cagnolini.

Il suo cane ha accolto la scimmietta come fosse uno dei suoi piccoli, giocando con lui e allattandolo come dimostrano le foto scattate dall'impiegato dello zoo.

- La madre era morta allo zoo e il piccolo scimpanzè era rimasto solo. Un impiegato del parco non ci ha pensato due volte e ha portato il cucciolo a casa. Mai avrebbe pensato chee lo avrebbe cresciuto insieme agli altri cagnolini.Il suo cane ha, giocando con lui e allattandolo come dimostrano le foto scattate dall'impiegato dello zoo.

Una storia simile era successa in Inghilterra tre anni fa. Allora Bugsy, un bulldog francese, era diventato il migliore amico e il babysitter di Malone, un orango non orfano ma abbandonato dalla sua mamma. I guardiani dello zoo hanno lasciato la piccola scimmia insieme a Bugsy fino a che non è cresciuta e si è potuta unire agli altri oranghi del parco inglese.