Usa, l'aragosta non è più per ricchi

foto Afp 21:04 - L'aragosta non è più un cibo da ricchi, almeno in una parte degli Stati Uniti. Il prelibato crostaceo infatti è ormai alla portata di tutti sulla East Coast grazie al crollo del prezzo di mercato. Per circa mezzo chilo bastano solo quattro dollari, meno di quanto si pagherebbe per l'equivalente in carne. Il fenomeno è dovuto ad un'abbondanza in Maine di una specie di crostaceo dalla corazza morbida. - L'aragosta non è più un cibo da ricchi, almeno in una parte degli Stati Uniti. Il prelibato crostaceo infatti è ormai alla portata di tutti sulla East Coast grazie al crollo del prezzo di mercato. Per circa mezzo chilo bastano solo quattro dollari, meno di quanto si pagherebbe per l'equivalente in carne. Il fenomeno è dovuto ad un'abbondanza in Maine di una specie di crostaceo dalla corazza morbida.

Le aragoste in questione hanno meno carne della variante più nobile, quella con la corazza dura, tuttavia hanno fatto lo stesso la felicità dei consumatori che possono permettersi aragosta a colazione, pranzo e cena. I distributori del resto si sono ritrovati con i magazzini pieni e con la necessità di sbarazzarsi della maggiore quantità possibile di aragoste prima che queste diventassero troppo vecchie per essere vendute.



A questo deve aggiungersi che si tratta di una specie molto delicata per essere spedita lontano, quindi può essere acquistata prevalentemente da rivenditori locali. Il tutto a vantaggio dei tanti turisti che in queste settimane affollano le bellissime coste del Maine.