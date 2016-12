Scimpanzè super intelligente in fuga dallo zoo

foto Da video Correlati Guarda il video

18:27

- Forse essere la star dello zoo di Benzi, in Cina, non gli bastava. Ecco allora che Ziyau, uno scimpanzè di nove anni è scappato dalla zoo cinese. Appena ha trovato un'apertura nel recinto del parco è fuggito, diretto verso un vicino palazzo. E lì è rimasto per sei ore.