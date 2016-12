- Lieto fine per il falco Rufus, la sentinella di Wimbledon, il cui compito è spaventare i piccioni che volteggiano sui verdi prati dell'All England Club. Il volatile era stato rubato nella notte tra giovedì e venerdì, gettando nello sconforto i proprietari e gli organizzatori del torneo. Ora, la buona notizia. Rufus è stato ritrovato "sano e salvo": ha una zampa dolorante, ma basteranno pochi giorni di riposo per rivederlo all'opera.

Rufus, esemplare di falco Harris di quattro anni e mezzo, è una vera e propria star. E' diventato così popolare tra gli appassionati di Wimbledon che spesso i fan chiedono una foto con lui. Non solo, il pennuto spopola anche sul web: a lui è dedicato perfino un profilo Twitter (@RufusTheHawk) che conta quasi tremila follower.

Dopo il rapimento, sul social network era nata una vasta campagna, con tanto di hashtag dedicato (#findrufus). Tutti cinguettavano per cercare di ritrovarlo. E proprio dal web è giunta la bella notizia: "Possiamo confermare che Rufus è stato trovato sano e salvo e riportato nella sua famiglia" hanno twittato i proprietari. I suoi numerosi followers festeggiano e i tennisti impegnati sui campi di Wimbledon possono tirare un sospiro di sollievo.

Anche la polizia ha confermato che il falco è stato restituito. Non si hanno notizie dei ladri che hanno rubato Rufus con la sua gabbia da una macchina parcheggiata in un sobborgo a sud-ovest di Wimbledon per poi restituirlo giorni dopo ad un ospedale per animali di Londra.

La pratica di utilizzare un falco per spaventare, e non attaccare, i piccioni che interferiscono col gioco è stata introdotta nel 1999. Una preoccupazione in meno quindi per gli organizzatori di Wimbledon, alle prese quest'anno con le solite interruzioni dovute alla pioggia e con un uso discutibile della copertura del campo centrale.