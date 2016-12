In Australia scoperta la zanzara "astemia"

foto Dal Web Correlati Una "cugina" per la zanzara tigre 12:24 - Non tutte le zanzare succhiano il sangue. In Australia, alcuni esemplari sembrano essersi adattati alla vita sotterranea riuscendo a deporre le proprie uova anche senza richiedere nutrimento a base di sangue. E' quanto hanno scoperto i ricercatori della University of Sydney. Più che in stagni, pozzi o zone umide, la zanzara si sarebbe adatta a fosse settiche e tubi di acqua piovana in disuso. - Non tutte le zanzare succhiano il sangue. In Australia, alcuni esemplari sembrano essersi adattati alla vita sotterranea riuscendo a deporre le proprie uova anche senza richiedere nutrimento a base di sangue. E' quanto hanno scoperto i ricercatori della University of Sydney. Più che in stagni, pozzi o zone umide, la zanzara si sarebbe adatta a fosse settiche e tubi di acqua piovana in disuso.

"La caratteristica biologica curiosa di questa zanzara (Culex molestus) mostra che le persone nelle città devono tenere conto dell'adattabilità incredibile delle zanzare quando si progettano sistemi di stoccaggio dell'acqua", ha affermato Cameron Webb, della Sydney Medical School e del Department of Medical Entomology al Westmead Hospital, leader del team di ricerca.



"Abbiamo passato gli ultimi due anni a caccia di specie - ha proseguito - che si sono adattate perfettamente alla vita sotto le nostre città. Trovare questa zanzara non è facile. Invece di vagare attraverso le zone umide incontaminate, siamo stati a curiosare in giro tra gli scarichi delle acque piovane e altre strutture inquinate", ha detto Webb.



Mentre la maggior parte delle zanzare ha bisogno di sangue per deporre le uova, queste femmine sono in grado di svilupparle utilizzando sostanze nutritive immagazzinate in un precedente ciclo di vita. Questo fenomeno è noto come autogenia ed è stato documentato in un certo numero di zanzare.



"Anche se a questa zanzara è offerto sangue in pasto, non morde finché non sono state deposte le prime uova. Crediamo che sia l'unica specie australiana a esibire questo comportamento", ha concluso Webb. Questo adattamento può far sì che l'insetto possa sfruttare i nuovi habitat durante tutto l'anno.