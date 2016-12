Cane morde ciclisti e finisce ai domiciliari

foto Ap/Lapresse Correlati Ecco Mugly, il cane più brutto del mondo

10:26

- Arresti domiciliari per Ugo. Un non notizia se non fosse che Ugo è un cagnolino che abita sui colli bolognesi e la sua condanna è stata emessa dal comune. La sua colpa? Mordere i ciclisti. Nonostante il recinto, Ugo non riesce a sopraffare il suo istinto. Ma non sempre il malcapitato riesce a sfuggire all'aggressore a quattro zampe. Ben due persone, nelle ultime settimane, si sono visti agguantare da Ugo. E da qui la condanna.