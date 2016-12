Il parto di un rinoceronte allo zoo di Tel Aviv

- La nascita è una cosa meravigliosa. L'espressione della natura in tutta la sua potenza. AlTel Aviv Zoological Center hanno ripreso il momento del parto di un rinoceronte. Il 15 giugno Tanda, dopo un anno e mezzo di gravidanza, ha dato alla luce uno splendido e sano maschietto di rinoceronte bianco.

I custodi del parco, il venerdì mattina, hanno visto Tanda allontanare l'altro suo figlio Tibor e isolarsi dal resto degli animali. Così hanno capito che il momento del parto era arrivato e lo hanno ripreso.

Nel video si vede il cucciolo che esce dal ventre della madre e si libera della sacca di placenta che lo ricopre. Tanda, immediatamente, si avvicina al figlioletto, lo annusa, lo lecca, lo coccola con la dolcezza che solo una madre può avere con il suo piccolo.

Il "rinocerontino" prova ad alzarsi e si rotola nel terreno, Tanda lo aiuta e lo sprona a fare nuovi tentativi fino a che il piccolo è in piedi. Dopo tutta la fatica il cucciolo è affamato e la madre lo allatta. La scena è lo spettacolo della meraviglia della natura.

Tanda è un rinoceronte di 20 anni, nata in Sudafrica, alla sua terza gravidanza. La seconda andata a buon fine e già con il primo figlio Tibor, il rinoceronte ha dimostrato di essere una grande madre. Il nuovo arrivato è stato chiamato Terkel in onore della dottoressa andata in pensione Amelia Terkel che dopo 30 anni ha lasciato la professione.

I rinoceronti bianchi dello zoo di Tel Aviv fanno parte di un programma europeo per la conservazione delle specie in via di estinzione. Il nuovo arrivato è stato perciò accolto con grande felicità e circondato dall'affetto di tutti i collaboratori del parco.