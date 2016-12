Alla ricerca di Ginger,husky fuggito in Lapponia

- Sembra un romanzo di Jack London la storia di Ginger, un husky che si è perso in Lapponia, forse per aver sentito il "richiamo della foresta". La sua padrona, che da tempo vive nel Grande Nord ma che è rientrata in Italia, nel Senese, per un periodo con la famiglia, a 4mila chilometri di distanza cerca di ritrovare il suo cane tramite Facebook. Lo aveva affidato ad un amico, ma Ginger, forse per inseguire una preda, non ha più fatto ritorno a casa.

La "mamma" di questo moderno "Zanna Bianca", Luisa Trojanis, ha mobilitato il web con un gruppo su Facebook in tre lingue "dove diverse persone hanno già scritto dicendo di aver avvistato l'animale che a prima vista e da lontano può essere confuso con un lupo. "L' area in cui ci troviamo e dove Ginger è fuggito ricopre una superficie di 1000 km quadrati frutto dell' incontro di due riserve naturali : il Rogen in Svezia, e il Femundmarka in Norvegia", scrive Luisa sul suo profilo Facebook."Distese infinite di foreste e laghi abitate per lo più in questo periodo da renne che scendono giù a valle per partorire. Con buone probabilità Ginger può essersi diretto verso il confine norvegese per questo sto cercando di contattare la polizia doganale", aggiunge in un post sopra a una bella foto che ritrae lei e l'husky.Ora con Facebook e Skype, Luisa, che è stata intervistata anche dal quotidiano La Stampa e che per prima ha dato visibilità alla sua vicenda, sta mobilitando mezza Lapponia. I siberian husky sono cani indipendenti e possono cavarsela nella tundra, in un’area di oltre 1.000 chilometri quadrati di natura incontaminata, con orsi, linci e alci. Per questo le speranze di trovarlo sono buone, sempre che non venga scambiato per un lupo o che qualcuno lo prenda per tenerlo con sé.Fondamentale è l'aiuto della popolazione Sami che nel loro monitoraggio delle renne. "La buona notizia", scrive ancora Luisa, "è che durante la raccolta delle renne i Sami non sono autorizzanti a portare con se armi. Questo ci consola non poco anche se le comunità della mia zona ci stanno aiutando".

Filippo Tramelli