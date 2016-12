Allo Shedd Aquarium's Pacific è arrivato un simpatico piccolo delfino

- Lo Shedd Aquarium’s Pacific di Chicago ha dato il benvenuto al figlio di Piquet, un piccolo delfino nato lunedì 28 maggio alle 10.34. Appena nato il cucciolo ha subito nuotato verso la superficie per prendere il suo primo respiro e poi ha continuato a seguire la madre affaticandosi un po’ per mantenere la sua velocità

Ancora non si è potuto verificare se il cucciolo sia maschio o femmina, il personale di assistenza del centro stima che raggiunga una lunghezza di circa tre metri e un peso di circa 25 chili.

All’apparenza sia la madre che il piccolo sembrano in buone condizioni, ma questo non è un buon periodo per le nascite dei delfini perciò i due animali resteranno sotto osservazione per vari mesi. Ken Ramirez, il vice presidente dello Shedd, ha infatti spiegato: “Siamo entusiasti dell’arrivo del piccolo, ma i delfini nei primi giorni e mesi di vita devono raggiungere diversi traguardo. Spesso non riescono a sopravvivere al loro primo anno di vita”.

Il personale dell’acquario sta già preparandosi a seguire tutte le tappe per aiutare Piquet e il suo cucciolo a crescere come hanno fatto anche durante il periodo di gestazione di mamma delfino.

La gravidanza di Piquet è stato il risultato di un programma di allevamento e di collaborazione con il Miami seaquarium. Piquet, una piccola “delfina” di 24 anni, è stata fatta accoppiare con Lii, un bel maschio del Seaquarium, ed è alla sua prima gravidanza. Per questo la sopravvivenza del piccolo è ancora più rischiosa e per il momento, finché il periodo critico non sarà passato, l’accesso alla baia in cui si trovano mamma e cucciolo sarà vietato al pubblico.