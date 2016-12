Anche i cani sono "cool" con lo smalto

- Vuoi essere alla moda? Anche il tuo simpatico animaletto deve esserlo. Per lo meno è quello che pensano alcuni padroni di ignari e bellissimi cuccioli. Colori fluo o pastello, decorazioni artistiche o tinta unita, anche i cani portano lo smalto.

Ma attenzione! Ovviamente tutto deve essere coordinato. I fashion dog non possono rischiare cadute di stile. E allora ecco che un dolcissimo cucciolo bianco dal pelo lungo, ben pettinato, sfoggia uno smalto rosa fluo che contrasta magnificamente con il colore chiaro del manto e mette delicatamente in risalto le sue zampette.

C'è anche un elegante labrador, dal muso un pò buffo, che abbina lo smalto delle sue unghie al colore del collare. Tutto deve essere all'insegna dei nuovi trend dettati dalla moda del momento.

Forse per la maggior parte dei proprietari è preferibile lasciare il look "natural" al proprio animaletto domestico, per altri invece è importante occuparsi anche dell'estetica e sempre più padroni si dilettano a colorare e rendere stiloso il povero cagnolino.

La moda di colorare le zampette dei propri "pets" si diffonde anche tra i vip, comemostra il profilo twitter di Rihanna. L'esuberante cantante ha postato sul social network una bellissima foto del suo cucciolo ambrato che dorme beato e ha le unghie decorate con mille sfumature viola.

E addirittura c'è chi spiega attraverso un video perchè è importante curare l'aspetto esteriore del suo animale.