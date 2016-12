L'orsetto più tenero del mondo ha trovato casa

Con queste parole dette al telefono a Michelle Schireman, custode dell’Oregon Zoo, è iniziata l’avventura del cucciolo più tenero del mondo.

Un orsetto di circa due mesi, il 23 aprile è stato trovato da una famiglia di Medford in Oregon che, non avendo una minima idea di come prendersi cura del cucciolo, ha chiesto aiuto ai funzionari della fauna selvatica dello Stato americano.

E così è stata contattata Michelle Schireman, esperta nella cura di giovani animali smarriti, per sapere se poteva “adottare” il piccolo Teddy Bear nell’Oregon Zoo. La struttura, infatti, è nota nel controllare e far crescere cuccioli orfani e sembrava il luogo ideale nel quale far vivere l’orsetto rimasto solo.

In realtà, nel giardino zoologico non c’era posto per il cucciolo e così la Schireman si è subito messa alla ricerca di una casetta per il giovane orso. Nel frattempo, si è presa cura del cucciolo tenendolo a casa sua durante la notte e portandolo nel centro medico veterinario durante il giorno. Per fortuna il piccolo era in ottime condizioni di salute e pesava già 4 chili, peso ideale per un animale che può crescere fino a 6 metri di altezza, quindi non è stato difficile prendersi cura del piccolo.

In 24 ore il nuovo zoo in Suamico, nel Wisconsin, ha risposto all’appello di Michelle e si è preparato ad accogliere il cucciolo che è stato adottato da Winnie, l’orso bruno che già viveva nella struttura.

L’avventura dell’orsetto più tenero del mondo si è quindi conclusa bene. Il piccolo dopo una settimana è stato trasferito nell’altro zoo e ora a una casa, una nuova “mamma orsa” e anche un nome: Aldo.

Michelle Schireman che nel frattempo si era molto affezionata al cuccioletto è molto soddisfatta: “Sono contenta che siamo riusciti a trovare una nuova sistemazione per il piccolo in così poco tempo. Quando ho ricevuto la chiamata ho dovuto dire ai funzionari che l’Oregon Zoo era già al completo con i nostri quattro orsi neri, ma speravo fortemente che un altro zoo sarebbe stato entusiasta di adottarlo”.