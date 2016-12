- Anni fa esplose la moda dei vestiti e dei cappottini per cani, cuccioli agghindati di tutto punto e pettinati da "amorevoli" padroni che li esibivano in giro come trofei. Ma ora scoppia una nuova moda, che arriva direttamente dagli Usa: i tatuaggi per cani. E gli animalisti sono già sul piede di guerra. Non sono veri e propri tatuaggi come quelli che usano farsi fare gli "umani", non vengono usati aghi e sono tatalmente indolore, ma il risultato è senz'altro più eccentrico.

Per realizzarli basta tosare il pelo e tingerlo con i vari colori richiesti utilizzando un aerografo. La National Association of Professional Creative Groomers, i creatori della nuova moda, difende strenuamente l'idea e spiega che i tatuaggi per cani stanno diventando un trend in America, in forte crescita. "Stiamo sempre molto attenti agli animali e controlliamo continuamente che non soffrano e non stiano male. La loro pelle è molto più sensibile della pelle umana alle sostanze chimiche e per questo usiamo sempre la massima precauzione e attenzione".

Ma gli animalisti sono indignati, non vogliono nemmeno sentirne parlare, e sono già sul piede di guerra. "E' pericoloso, rasare il pelo può portare a complicazioni e reazioni allergiche. Ma non è solo questo il problema: è una pratica non dignitosa, umiliante" ha commentato Jane Dollinger, portavoca della Peta, l'organizzazione nazionale per i diritti degli animali.