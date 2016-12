È morto Harry, il piccolo ippopotamo pigmeo

foto IberPress 14:07 - È morto il principe Harry. Non stiamo parlando del secondogenito della famiglia reale inglese, ma di un piccolo ippopotamo pigmeo nato in Sudafrica. Per la sua piccola e tenera stazza era diventato subito una star, anche perché era stato protagonista fin dalla nascita di una storia commovente. Nato poco più di un mese fa presso il Cango Wildlife Ranch di Oudtshoorn, Harry era stato respinto dalla madre Hilda, incapace di prendersi cura di lui. - È morto il principe Harry. Non stiamo parlando del secondogenito della famiglia reale inglese, ma di un piccolo ippopotamo pigmeo nato in Sudafrica. Per la sua piccola e tenera stazza era diventato subito una star, anche perché era stato protagonista fin dalla nascita di una storia commovente. Nato poco più di un mese fa presso il Cango Wildlife Ranch di Oudtshoorn, Harry era stato respinto dalla madre Hilda, incapace di prendersi cura di lui.

Così il cucciolo era stato adottato da Toni Inggs, uno dei custodi del parco e accudito 24 ore su 24, anche perché per un esemplare di una specie in via d’estinzione come lui i rischi di non farcela erano altissimi. E purtroppo così è stato. Il minuscolo animale avrebbe sofferto delle complicazioni seguite ad una operazione chirurgica per togliere un’ernia ombelicale.

Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati in Africa sulla rara specie, riporta l'Huffington Post, esistono attualmente soltanto tremila esemplari di ippopotami pigmei.