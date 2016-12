Genova dichiara guerra allo scoiattolo grigio

- Non bastava la lotta al piccione. Dopo la squadra di cittadini armati formata dall’assessore comasco Mario Colombo per sterminare i fastidiosi pennuti, è pronto un altro piccolo esercito anti-animali. L’obiettivo? I quasi 300 scoiattoli grigi dei Parchi di Nervi, in Liguria. Originari del Nord America, sono stati importati in Piemonte nel 1948, poi in Lombardia e infine in Liguria, e sono residenti in provincia di Genova dal 1966.

Considerati una delle 10 specie più pericolose del pianeta, gli animaletti, così simpatici a prima vista, sono più forti e grossi degli scoiattoli autoctoni dalla pelliccia rossa. I grigi sarebbero diventati una reale minaccia per i fratelli rossi, perché saccheggiano le loro riserve invernali e sono portatori di una malattia mortale per la specie europea. Come nella conquista del West, gli scoiattoli yankee hanno colonizzato i boschi, sterminando i nativi, spogliato le cortecce dei pioppi e si riproducono con grande facilità.

Le ragioni della cosiddetta “eradicazione” sarebbero dettate dal rischio di pesanti sanzioni economiche in arrivo dall’Europa, per “inadempienze sui piani di controllo” previste nel 2008 dal Comitato Permanente della Convenzione di Berna. La squadra con licenza di uccidere sarà coordinata da Andrea Balduzzi del Dipartimento universitario di Scienze, Terra, Ambiente e Vita. Con i suoi studenti organizzerà la cattura degli scoiattoli, che saranno sterilizzati e poi trasferiti in bioparchi in cui rimarranno fino alla morte. Gli scoiattoli “sorpresi” fuori dal parco di nervi saranno invece abbattuti “con metodi eutanasici”, come ha spiegato Balduzzi a La Stampa.

Un’operazione da 2 milioni di euro che, però, sembra del tutto inutile: come conferma l’assessore regionale dell’Ambiente Renata Briano al quotidiano torinese “gli scoiattoli rossi a Nervi non ci sono mai stati, né si sono propagati nella zona circostante”. In più, ricorda Briano, non esiste una legge europea o italiana che vieti la commercializzazione della specie americana. Insomma, chiunque può acquistare la bestiola e, come succede spesso, liberarsene nei parchi. Il reale problema sarebbe che, secondo il Consiglio d’Europa, se non si interviene alla fine del secolo gli scoiattoli grigi potrebbero arrivare ad essere 11 milioni, più di cani e gatti.

Tuttavia, la decisione ha lasciato perplessi sia parte dell’amministrazione comunale, sia i residenti di Nervi che si dovranno preparare a dire addio agli scoiattoli dei loro parchi. Anche perché prima della procedura di reinserimento dei “rossi” nostrani saranno necessari almeno due anni. I pericolosi “grigi” sono avvisati: la guerra è iniziata.