foto IberPress 10:46 - Due mesi fa seguì il corteo funebre dalla chiesa parrocchiale sino al cimitero, dove da allora si reca ogni giorno per un saluto al suo padrone. E' la storia del piccolo meticcio color miele che a Tonara, nel Nuorese, chiamano "Senza nome", perché non si conosce quale gli avesse assegnato il suo padrone. La vicenda commovente ricorda la costanza della fedeltà del cane Hachiko, il protagonista di un film, che per circa dieci anni aspettò il padrone alla fermata del treno.

Come ha riportato il quotidiano L'Unione Sarda, "Senza nome" sta praticamente insegnando agli abitanti del piccolo paese che "neanche la morte può spezzare un legame", così come è accaduto al cagnolino dopo che il suo padrone, di 60 anni, è scomparso improvvisamente per infarto.



Gli altri cani che teneva il pensionato morto sono stati "adottati" da alcuni compaesani, ma "Senza nome" ha deciso di rimanere da solo per vegliare sulla tomba dell'uomo.



Una guardia giurata che controlla il camposanto ha anche notato che la bestiola ha scelto di vivere proprio lì vicino e quando una vicina di casa del pensionato morto, la madre della guardia giurata, si reca quotidianamente in cimitero per portare un fiore e una preghiera ai suoi morti, dall'erba balza il cagnolino che la segue e assieme entra nel cimitero. "Senza nome" raggiunge così la tomba del padrone mentre la donna si dirige verso i suoi parenti defunti, poi dopo un po' il cagnolino torna nella sua tana, dove i paesani sanno che vive e non gli fanno mancare il cibo.