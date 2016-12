foto Dal Web 09:52 - Ha condiviso gli ultimi cinque anni di vita con il suo Lucky, un cane west highland white terrier , che le è stato vicino in ogni momento ridandole la gioia perduta. E ora, in fin di vita, l'anziana "compagna" romana del cagnolino ha lanciato un appello per trovargli una nuova famiglia quando lei non ci sarà più. Una vicenda che ha commosso Roma e che ha avuto un lieto fine: Lucky è stato adottato da un'infermiera. - Ha condiviso gli ultimi cinque anni di vita con il suo Lucky, un cane west highland white terrier , che le è stato vicino in ogni momento ridandole la gioia perduta. E ora, in fin di vita, l'anziana "compagna" romana del cagnolino ha lanciato un appello per trovargli una nuova famiglia quando lei non ci sarà più. Una vicenda che ha commosso Roma e che ha avuto un lieto fine: Lucky è stato adottato da un'infermiera.

L'anziana donna aveva lanciato il proprio appello tramite l'associazione Earth, che immediatamente l'ha diffuso online: "La signora è oramai in fin di vita, a prendersi cura di lei è l'associazione che si occupa di malati terminali Antea e una famiglia di amici".



"Sono loro che ci hanno raccontato al telefono che la signora è oramai in stato comatoso", spiega Valentina Coppola, presidente di Earth, "ma che in un momento di lucidità si è preoccupata di Lucky, ha chiesto di trovargli una famiglia e che non finisse in canile".



Il Messaggero riporta che quando l'appello ha cominciato a circolare in Rete, centinaia di persone, commosse dalla storia di amore e di affetto tra la donna e il cagnolino, si sono fatte avanti chiedendo di potersi prendere cura di Lucky. Anche il Comune di Roma, per voce del vicesindaco Sveva Belviso, ha dato la propria disponibilità: "Roma Capitale coglie l'appello lanciato dall'associazione Earth e si candida per poter adottare il cagnolino Lucky. Siamo lieti che, in poche ore, tantissimi cittadini romani abbiano offerto la loro disponibilità ad offrire una nuova casa al piccolo white terrier dimostrando profonda sensibilità e solidarietà e per questo, a nome dell'amministrazione capitolina, li ringrazio".



Alla fine, però, ad adottare il cagnolino è stata un'infermiera dell'associazione Antea.