Due femmine di caimano approdano all'acquario di Cattolica

- Una storia a lieto fine quella di Frieda e Karin, due cucciole di caimano tedesche arrivate da pochi giorni all'acquario di Cattolica. La loro vita è stata segnata da numerosi tristi episodi , in particolare negli ultimi mesi sono state costrette a vivere nel portabagagli dell'utilitaria di proprietà del loro padrone. L'uomo, che le accudiva sin dalla nascita, versava in gravi difficoltà economiche ma non voleva separarsene.