foto Tgcom24

11:07

- Era ancora un cucciolo quando fu gettata in un cassonetto dai suoi proprietari, un pastore e il suo aiutante. La piccola capra Vegan aveva una colpa: essere troppo lenta tanto da non riuscire a stare al passo con il resto del gregge. Ora, quattro anni dopo quell'episodio, arriva il decreto penale di condanna per i due pastori: dovranno pagare una multa di 2280 euro ciascuno, oltre alla confisca dell'animale.