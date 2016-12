Cattolica, 2 cucciole di caimano all'Acquario

foto Da video Correlati Guarda Frieda e Karin divorare il pasto 17:34 - Sono arrivati all'Acquario di Cattolica dopo un viaggio molto avventuroso due cuccioli di caimano originari di Monaco, in Germania. Si tratta di due piccoli esemplari femmina, Frieda e Karin, che misurano circa 50 centimetri e pesano dieci chilogrammi. Karin è di colore più chiaro, Frieda più scura e maculata. - Sono arrivati all'Acquario di Cattolica dopo un viaggio molto avventuroso due cuccioli di caimano originari di Monaco, in Germania. Si tratta di due piccoli esemplari femmina, Frieda e Karin, che misurano circa 50 centimetri e pesano dieci chilogrammi. Karin è di colore più chiaro, Frieda più scura e maculata.

Arrivate nel loro nuovo ambiente, non hanno smesso di perlustrare l'area fluviale della vasca, da veri "enfant terrible" come dice il loro nome. Sono state disposte nel nuovo "percorso giallo" dell'acquario, dedicato ai corsi d'acqua. Si tratta di un'area amazzonica adatta a ospitare diversi esemplari originari di quell'ambiente naturale.



Frieda e Karin sono arrivate a Cattolica dopo essere state a lungo nel bagagliaio dell'auto del loro ex proprietario, che le teneva nel suo acquario privato a Monaco, ma che è stato costretto a disfarsene dopo aver perso il lavoro e pure la casa. Hanno trascorso un breve soggiorno al Centro recupero rettili di Monaco (che ospita temporaneamente animali selvatici abbandonati o in difficoltà) e poi sono state portate a Cattolica.



Con loro è arrivata anche un caimano adulto femmina, battezzata "Blu": un adulto di oltre 40 anni diventato la loro "mamma adottiva" e proveniente dall'Acquario di Genova.



I tre nuovi ospiti fanno parte di un progetto di conservazione e tutela delle specie a rischio che prevede scambi di animali con altre strutture simili per evitare catture o prelievi in natura. Attualmente si stima che ci siano sul pianeta soltanto un milione di caimani.