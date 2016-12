11:41

- A meno di tre mesi di età è già una star. Per il suo debutto in società lo zoo di Wuppertal, in Germania, si è letteralmente ingorgato. Occhi e flash dei fotografi erano tutti per Anori. La piccola di orso polare giocava con la sua mamma Vilma, mostrandosi del tutto a suo agio nello stare al centro della scena. La piccola è sorellastra di Knut l'orso polare adottato da una guardia dello zoo di Berlino dopo essere stato abbandonato dai genitori.