- Il Corpo forestale dello Stato ha portato a termine un'operazione di trasferimento di settantasette animali di specie rare, sequestrati a Rieti. Denunciato il proprietario, gli animali, che erano detenuti in condizioni incompatibili con il loro benessere, ora sono stati sistemati in strutture adeguate.

Si tratta di esemplari appartenente a diverse specie, alcune particolarmente rare, sia terrestri che marine: leone marino, alligatori, pappagalli, aquile americana ed africana, pitone, istrici sudafricani, rapaci notturni, suricati e avvoltoi.

I controlli, da parte della Forestale, erano scattati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Rieti, e avevano interessato una struttura viaggiante, composta da vari camion al cui interno erano state fissate numerose gabbie anguste, dove gli animali erano costretti a vivere.

Gli animali, al momento della verifica, erano stati rinvenuti all'interno di ambienti sporchi e privi di arricchimento ambientale. In particolare, per un pappagallo si era reso necessario l'immediato ricovero, viste le condizioni estremamente critiche di salute in cui versava.

Immediatamente è stato disposto il trasferimento di tutti gli animali presso strutture idonee alle loro caratteristiche etologiche. Le operazioni di trasporto sono state seguite e coordinate dal Corpo forestale dello Stato. Il proprietario degli animali, che è anche il responsabile della struttura che li ospitava, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.