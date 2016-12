La Brambilla lancia la "Federazione Italiana Animalisti"

"Una maggioranza - ha detto la Brambilla - che non vuole più essere silenziosa ma finalmente contribuire nella maniera più efficace possibile l'affermarsi di una nuova cultura di rispetto e a tutela per gli animali e l'ambiente".

La Federazione vuole superare i "tavoli" tra associazioni, che pur svolgendo un pregevole lavoro, non sono mai riusciti ad incidere in modo significativo sulle istituzioni, sulla politica e sulla società. Ponendosi come un soggetto più forte e rappresentativo, la Federazione perseguirà la valorizzazione dell'ambiente e il rispetto per gli animali come "un obbligo individuale e sociale di valenza universale". Inoltre, fra gli obiettivi, vi sono l'abolizione della sperimentazione su animali vivi, no ad animali nei circhi, chiusura degli zoo, divieto di uccisione di animali per produrne pelli e pellicce.

Per accrescere la conoscenza dei temi da parte dei cittadini è online il giornale "Nel Cuore" che diffonde, rilancia, approfondisce e commenta notizie dall'Italia e dal mondo dedicate esclusivamente agli animali e all'ambiente.