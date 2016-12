- Ha dell'incredibile, ma è una storia realmente accaduta. Protagonista è una cagnolina di Arezzo, di nome Pamela, che da sola ha preso il treno per spostarsi da Arezzo, dove vive con il suo proprietario Luca, a Bologna, la città dove abita Ilenia, la fidanzata del padrone, a cui era affezionata in maniera quasi morbosa.

L'uomo, sabato scorso aveva perso di vista Pamela mentre la stava portando a passeggio. Disperato, per ritrovarla, ha lanciato un appello via internet e messo i volantini con la foto dell'amato animale per tutta la città. Per diversi giorni, il proprietario non ha avuto nessuna notizia della sua Pamela.

La cagnetta, spesso, andava con il padrone a Bologna ed evidentemente non ha dimenticato né orario né binario e ha deciso di intraprendere in maniera autonoma il viaggio per recarsi dalla fidanzata del ragazzo.

Dopo tre notti insonni, racconta l'uomo al quotidiano La Nazione, la buona notizia. Il personale delle Ferrovie dello Stato ha notato la cagnolina sul treno. Avvertita la Polfer è stata portata al canile dove, tramite il microchip, è stato possibile rintracciare il padrone. Quando Pamela è tornata a casa ad Arezzo, ad accoglierla a braccia aperte, ha trovato sia Luca che la fidanzata Ilenia.